Novo Homem-Aranha no pódio de recordes de bilheteira

O quarto filme de Tom Holland no papel de super-herói só fica atrás do maior sucesso de sempre no grande ecrã.

Homem-Aranha: Um Novo Dia, a mais recente adaptação do super-herói da Marvel ao cinema, já bateu recordes de bilheteira. Estreado há uma semana nas salas norte-americanas, a 27 de julho, o filme arrecadou no seu primeiro fim-de-semana o valor recordista de $355 milhões, ou €308 milhões – apenas $2 milhões abaixo do maior sucesso de bilheteira de todos os tempos, Vingadores: Endgame (2019), também da Marvel.

No panorama internacional, o cenário é semelhante: a semana rendeu ao filme de Destin Daniel Cretton $572 milhões de mais de 73.500 salas fora dos Estados Unidos, para um total de $927 milhões (€804 milhões). Uma vez mais, é o segundo melhor de sempre, depois de Endgame, que rendeu $1,2 mil milhões (€1,04 mil milhões) no seu primeiro fim de semana.

Um Novo Dia é a quarta adaptação ao cinema do super-herói com Tom Holland no papel principal de Peter Parker, e Zendaya como o seu interesse romântico, Mary-Jane Watson, depois da transferência de direitos cinematográficos dos estúdios da Sony para a Marvel Studios, em 2015, e da integração do Homem-Aranha no universo cinemático da Marvel (MCU, na sigla inglesa)

Seguiram-se os filmes Regresso a Casa (2017), Longe de Casa (2019) e Sem Volta a Casa (2021), o último dos quais faturou, na temporada que passou em sala, um total de $1,9 mil milhões, tornando-se no oitavo mais bem-sucedido de sempre e o primeiro a ultrapassar a marca de mil milhões de dólares de bilheteira.

O sucesso do novo Homem-Aranha, no entanto, pode dever-se também à estreia recente de outro filme protagonizado pelo casal de Holland e Zendaya: A Odisseia, de Christopher Nolan, que ocupa o segundo lugar no pódio de bilheteira desta semana, tem Holland como Telémaco, filho de Ulisses (Matt Damon) e Penélope (Anne Hathaway), e Zendaya como a deusa Atena.

Em Portugal, dados de box office do ICA, o Instituto do Cinema e Audiovisual, revelam que Homem-Aranha: Um Novo Dia ocupa também a primeira posição, com mais de 240 mil bilhetes vendidos e €1,818 milhões arrecadados em apenas quatro dias de salas. Em segundo lugar, está A Odisseia, que já foi visto por 375 mil espectadores no País, rendendo mais de €3,2 milhões.

Veja aqui o trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia: