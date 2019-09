Nova Batida 2019: um festival para inglês ver

No papel, era um conceito mais do que aliciante. A ideia de um festival de música eletrónica com um cartaz acima da média – audaz, jovial, diversificado –, vendido a um preço bastante abaixo do habitual no mercado português, num espaço em ascensão e com potencial por explorar só poderia ser boa.

É claro que havia algo de estranho na ideia de um festival em Portugal comercializado primariamente para um público nórdico, em geral, e britânico, em particular, uma tão expressiva maioria no recinto que nos víamos inclinados a tentar o inglês à primeira abordagem. E mesmo não havendo nada de intrinsecamente errado com esse facto por si só, algumas das atitudes que presenciámos tornam pertinente questionar até que ponto não nos estaremos a reduzir a estância turística, perpetuamente condenados a correr atrás do rastro deixado pelos nossos hóspedes.





Nova Batida Village Underground Foto: Gary Brown

Atribua-se o mérito, no entanto, onde é devido: a curadoria do festival era de qualidade, e, onde existiu, a música convenceu. Acrescente-se a isso o pitoresco aspeto de armazém abandonado do LX Factory e a decoração neo-urbana do Village Underground e estão reunidas as condições para um evento de cartão-postal.



Lá testemunhámos uma mão cheia de belas amostras das várias vertentes da eletrónica, com particular predileção pelo formato DJ set: destacamos a criativa abstração do cabeça-de-cartaz Four Tet e de Ross From Friends, a abrasividade digna do clubbing de Daniel Avery e Jon Hopkins, ou o set de JUNGLE, cujas referências mostraram por que se mantêm um projeto de destaque no que à música de dança diz respeito. O limitado espaço indoor do Village Underground, enquanto isso, empalideceu perante atuações que poderiam ser melhor aproveitadas, o caso de DJ Marfox.





Nova Batida Talib Kweli Foto: Gary Brown

As bandas também mostraram que podem fazer parte da festa, trazendo doses vitais de organicidade justamente quando a batida ameaçava tornar-se letárgica: na sua quinta passagem por Portugal este ano, Nubya Garcia mostrou porque é dos nomes mais falados da cena contemporânea de jazz britânico, e Ibibio Sound System canalizaram o seu Fela Kuti interior para uma performance farta em calor e energia, ao passo que Talib Kweli levou-nos num passeio pela história do hip-hop, com direito a intermissões de Wu-Tang Clan, J Dilla e Waka Flocka Flame e tributos a Bob Marley ou Angela Davis.



Com um cartaz complementar consistente, o evento era, puramente em termos musicais, mais do que recomendável para os fãs deste género. A questão viria a ser, portanto, que preço estariam dispostos a pagar por ele.





Nova Batida Nubya Garcia Foto: Gary Brown





O primeiro problema aconteceu há tanto tempo que, quando começou o festival, já nem nos lembrávamos dele: slowthai, anunciado no início do ano para o alinhamento, seria o primeiro de uma série de cancelamentos de grande perfil: Friendly Fires, um dos cabeças-de-cartaz e provável motivo de vinda de muitos, foram cancelados 15 minutos depois da hora à conta de uns vagos "technical issues"; e da ausência de Octavian, que por doença não pôde comparecer, a maioria só soube já a noite corria há muito – umas quantas folhas A4 espalhadas pelas paredes do recinto e uma Instagram story pareceram suficientes à organização para dar conta da mudança na programação. A uma mão cheia de cancelamentos, facto com que, infelizmente, todos temos de lidar de vez em quando, juntou-se um crime bastante mais grave: o desprezo flagrante pelo bem-estar do público.

Em boa verdade, a comunicação e logística foram desastrosas ao longo de todo o evento. À chegada, a informação escasseava quanto a ondes e quandos, e tudo parecia montado para cumprir os mínimos olímpicos e nada mais – num espaço tão guarnecido quanto o do LX Factory, algumas grades, staff e placas direccionais chegam e sobram para a tarefa.



Pelas redes sociais, a organização respondia seletivamente às questões que iam surgindo (houve silêncio quando Awesome Tapes From Africa não apareceu à hora combinada) e um cartaz desnecessariamente vago quanto ao teor dos espetáculos deu azo a algumas surpresas desagradáveis: anunciado como live, Floating Points (que, neste formato, costuma surgir acompanhado de banda) apareceu sozinho, e uma série de outros atos, como DJ Seinfeld, estariam classificados como DJ sets caso houvesse um maior compromisso com a verdade. É neste ponto, parece-nos, que a incompetência resvala para a má fé.





Nova Batida FP Foto: Gary Brown

Pode dar-se o caso de se vir a redimir nos próximos anos, mas, como está, o Nova Batida parece mais interessado em vender uma imagem exótica e cosmopolita a um público que não tem como confirmá-la em primeira mão do que em entregar um festival de música no verdadeiro sentido do termo, mais propenso a iludir novas gerações de turistas ingénuos do que a cultivar o público que já tem (teve?). Um festival, em suma, para inglês ver, que, não tendo falta de ingleses que o vejam – e talvez por isso tenham esgotado os bilhetes –, não parece estar a convencer muita gente por estes lados.