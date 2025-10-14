Se gosta de passeios pela Natureza na companhia do seu patudo, este guia é para si. Ficam as dicas

Com uma trela, água, snacks e alguns cuidados, os passeios vão ser inesquecíveis.

Se gosta de passeios pela natureza com o patudo, este guia é para si

Outono é sinónimo de folhas no chão, cheirinhos novos, temperatura mais amiga… e um festival de pequenas armadilhas para quem gosta de passear cães pela Natureza. Por isso, hoje partilhamos algumas dicas para aproveitar esta estação em segurança.

Planear o itinerário

Explorar trilhos com o cão é mais do que exercício, é logística. Escolha um sítio com trilhas identificadas, pontos de água e saídas alternativas em caso de emergência. Também é muito importante confirmar se o local permite a entrada de cães e, claro, consultar o boletim meteorológico para evitar calor extremo, trovoadas e chuvas ou ventos fortes.

