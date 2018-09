Nomeações ao Prémio Man Booker revelam "tempos negros"

Da shortlist deste ano fazem ainda parte "Milkman", de Anna Burns, que narra os conflitos étnico-religiosos da Irlanda conhecidos como "The Troubles", e os americanos "The Mars Room", de Rachel Kushner, passado numa prisão feminina na Califórnia, e "The Overstory", de Richard Powers, a história de nove pessoas que tentam salvar a última reserva florestal da Terra.



O presidente do júri, Kwame Anthony Appiah, salientou a negatividade dos temas abordados nos livros nomeados, opinando que espelham "os tempos negros" em que vivemos actualmente. Ao vencedor, que será decidido nas próximas semanas, é atribuída a soma de £50,000 – cerca de 55 mil euros.



Ao galardão britânico, concedido anualmente desde 1969, são elegíveis quaisquer romances escritos em inglês e editados no Reino Unido no ano em consideração. No ano passado, a distinção foi para "Lincoln in the Bardo", do americano George Saunders, uma exploração do sofrimento do presidente americano Abraham Lincoln nos dias seguintes à morte do seu filho.



Historicamente confinado a autores da Commonwealth, Irlanda, África do Sul e Zimbabwe, os critérios de elegibilidade do prémio foram alterados em 2014 para abranger qualquer autor de língua inglesa. A decisão gerou controvérsia depois de dois americanos, Saunders e Paul Beatty, terem ganho em anos seguidos, o que, segundo algumas sociedades literárias que entretanto se têm manifestado, pode contribuir para "homogeneizar" o mundo literário.



Ao longo da sua história, o Man Booker premiou romancistas de renome como Margaret Atwood, J.M. Coetzee, Ian McEwan, Salman Rushdie, Arundhati Roy e William Golding. Um dos mais significativos reconhecimentos no panorama literário internacional, o prémio geralmente garante ao vencedor sucesso comercial e milhares de cópias vendidas por todo o mundo.

