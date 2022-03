No Porto, Neal Slavin mostra as fotografias de um Portugal agarrado à saudade

As mais lidas GPS

Saudade/Portugal está patente até outubro na Galeria do World of Wine, em Vila Nova de Gaia, e reúne 100 fotografias tiradas pelo fotógrafo americano Neal Slavin em 1967 e 1968 e entre 2016 e 2019.

Como é que se fotografa um sentimento? A pergunta serve de guia a Neal Slavin, o fotógrafo de 81 anos que sempre se preocupou em registar o que é invisível, o que está para lá do óbvio. Foi assim que em 1967, acabado de aterrar num País que lhe era estranho com o propósito de acompanhar os trabalhos de arqueologia em Conímbriga, acabou por se envolver com o povo português.