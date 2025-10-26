Morreu a atriz June Lockhart, a estrela de 'Lassie'

Morreu a atriz norte-americana June Lockhart, estrela de 'Lassie' e 'Lost in Space' (Perdidos no Espaço), na quinta-feira, 23 de outubro. Tinha 100 anos. O anúncio foi feito pela família, que revelou que a protagonista de Hollywood faleceu de causas naturais, em Santa Mónica, Califórnia.

“Estava muito feliz até o fim, lia o New York Times e o LA Times todos os dias. Era muito importante para ela manter-se focada nas notícias do dia", disse um porta-voz da família em declarações à Associated Press.

Nasceu em Nova Iorque, a 25 de junho de 1925 e a carreira esteve dividida entre o cinema e a televisão, tendo iniciado a vida artística aos oito anos. Filha de atores, atriz conquistou um prémio Tony pela interpretação na peça da Broadway , 'For Love or Money'. O primeiro papel no cinema surgiu em 1938, onde interpretou a filha de Bob Cratchit, como relembra o The Guardian.

Desde a Broadway à televisão, Lockhart foi tendo um impacto no público com participações entre os 'For Love or Money' ou 'The Grand Prize'.

Na série 'Lost in Space', entre 1965 e 1968, nos anos antes da chegada do Homem à Lua, interpretou o papel da mãe viajante numa família enviada do planeta Terra para colonizar outro terreno longínquo mas cuja missão é dificultada pela presença de um estranho a bordo.

A atriz norte-americana recebeu duas indicações ao Emmy, incluindo a de melhor atriz principal em 'Lassie'.

Para as homenagens fúnebres, a família pediu que, em vez de se enviarem flores, sejam feitas doações ao Actors Fund, à ProPublica e à International Hearing Dog Inc.