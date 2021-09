Nazaré, a história para lá do surf

Vive-se um clima atípico na manhã da quinta-feira em que chegamos à costa da Nazaré. O sol brilha, alto e desimpedido por nuvens, o vento sopra leve e agradavelmente, e as praias já se começam a encher de banhistas, mas não se avista uma única prancha na água numa das capitais mundiais do surf. “O mar está calmíssimo desde segunda.” avisaram-nos, no check-out do hotel, momentos antes. “Isto acontece quatro ou cinco vezes por ano.”