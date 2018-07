Não Te Preocupes, Ele Não Irá Longe a Pé, apresenta o humor de cadeira de rodas

Cartoonista e paraplégico, John Callahan tinha um único travão para o seu humor negro - o que outros paraplégicos lhe pusessem. Para Callahan, vetado a uma cadeira de rodas desde os 21 anos por culpa de um acidente de carro (cortesia de uma noite especialmente etílica), a vida não começou bem (foi vítima de abuso sexual aos 8 anos) - mas não tinha de acabar pior. O biopic Não Te Preocupes, Ele Não Irá Longe a Pé, que estreia esta quinta, 28, mostra como viveu no limite.Num papel que a Variety garante que quase foi representado por Robin Williams, que terá apresentado a história a Gus Van Sant há mais de 20 anos, Joaquin Phoenix é, segundo alguma crítica, magistral. Também conhecido por conduzir a sua vida como se estivesse sempre a pedir acidentes, tem um estilo de humor retorcido - em 2010 anunciou que ia deixar de representar e dedicar-se a uma carreira como rapper, movimento que tinha como único objectivo fazer um filme, I'm Still Here, sobre a forma como os media e o público não o entenderam naquele período.Em Não te Preocupes, Ele Não Irá Longe a Pé, ele é John Callahan na fase em que deixa de beber (um terço do filme conta a história de Callahan pré-acidente mas o argumento demora-se mais no momento em que o cartoonista estabelece uma relação com um grupo de apoio e começa a desenhar). Callahan morreu em 2010 devido a complicações numa intervenção cirúrgica mas deixou o seu humor para a posteridade. Como? Escrevendo um livro cujo título é: "O Verdadeiro John Callahan Pode Fazer o Favor de Se Levantar?"