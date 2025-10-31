Mulheres no terror: as famosas scream queens

Para celebrar o dia mais assustador do ano, revemos a história do cinema de terror a partir de algumas das suas mais notórias figuras femininas

O termo começou a ser utilizado na década de 80 para agrupar atrizes que se destacam no cinema de terror, quer pela sua tendência para interpretar papéis no género, ou pelo legado artístico deixado pela atuação. Conheça 10 das figuras femininas mais emblemáticas do terror:

Janet Leigh



A morte da personagem Marion é das mais célebres na história do cinema ASSOCIATED PRESS

Pode não ter sido a primeira, mas o seu impacto é memorável. O papel de Janet Leigh como Marion Crane em Psycho, de Alfred Hitchcock, é um marco no terror e na história do cinema, desde a sua estreia em 1960.

Dentro do género, a atriz também contracenou em The Fog (1980) e Halloween H20 (1998) ao lado de Jamie Lee Curtis, sua filha.

Mia Farrow



Mia Farrow é Rosemary Woodhouse em Rosemary's Baby ASSOCIATED PRESS

Com uma carreira que celebra mais de 60 anos, Mia Farrow é considerada uma das figuras mais influentes na história do cinema.

O seu primeiro filme de terror foi Secret Cerimony (1968) com Elizabeth Taylor, mas foi o papel de Rosemary Woodhouse em Rosemary’s Baby (1968), de Roman Polanski, que exibiu o potencial da atriz enquanto scream queen. Farrow também atuou em See No Evil (1971), Full Circle (1977), The Omen (2006) e na série de televisão The Watcher do criador Ryan Murphy.

Jamie Lee Curtis



Jamie Lee Curtis é Laurie Strode na saga de filmes Halloween Star Max via AP Images

Filha de Janet Leigh e do ator Tony Curtis, Jamie Lee Curtis iniciou a sua carreira com o pé direito, protagonizando o célebre filme Halloween (1978) de John Carpenter cujo sucesso instigou toda uma saga de filmes, cinco deles com a presença de Curtis.

Os seus papéis no terror são intermináveis. Em apenas dois anos, Curtis entrou em The Fog (1980), Prom Night (1980), Terror Train (1980) e Road Games (1981). Atualmente as suas atuações no terror são mais dispersas, tendo créditos no filme Virus (1998) e mais recentemente, Haunted Mansion (2023).

Shelley Duvall



Shelley Duvall morreu em 2024 por consequência da doença diabetes ASSOCIATED PRESS

A atuação de Shelley Duvall como Wendy Torrance em The Shining (1980) de Stanley Kubrick (baseado no livro de Stephen King com o mesmo nome) é desconcertante e dificilmente se consegue permanecer indiferente. A atriz também tem créditos nos filmes Tale of the Mummy (1998), Casper Meets Wendy (1998) e Boltneck (1999).

Devido a circunstâncias pessoais, Shelley Duvall optou por uma vida serena e longe dos holofotes muito antes da sua morte em 2024, quebrando apenas um hiato de 20 anos com o filme de terror, The Forest Hills (2023), um modo poético de encerrar a sua carreira.

Neve Campbell



Neve Campbell regressa aos cinemas com Scream 7 ASSOCIATED PRESS

Em fevereiro, Neve Campbell regressará para Scream 7, a adição mais recente à saga de filmes originalmente de Wes Craven (realizador também de The Wills of Eyes e a saga de filmes A Nightmare On Elm Street) que se estreou em 1996.

Além da saga Scream, Neve Campbell não protagonizou outro filme de terror ao longo da carreira. Mas serão necessários mais créditos quando se é uma das final girls (termo utilizado no terror para protagonistas femininas que sobrevivem até ao fim da trama) mais emblemáticas do cinema?

Toni Collette:



Toni Collette é Annie Graham em Hereditário Taylor Jewell/Invision/AP

Em entrevista ao The Guardian em 2018, Toni Collette admite que, ironicamente, tem um medo petrificante de filmes de terror por mais que não veja problemas em protagonizá-los. “Eu procuro por trabalho desafiante”, admitiu.

Toni Collette iniciou a carreira no terror com o filme de M. Night Shyamalan, The Sixth Sense (1999), premiado 17 vezes, uma ocorrência rara para o género. Outros filmes de terror em que Collette atuou foram The Night Listener (2006), Friday Night (2011), Krampus (2015), Hereditary (2018) e I’m Thinking of Ending Things (2020).

Jessica Lange:



Jessica Lange participou em inúmeras temporadas de American Horror Story Charles Sykes/Invision/AP

Até se consolidar como scream queen, Jessica Lange não era uma figura desconhecida em Hollywood. Começou a sua carreira em 1976 e fez a estreia em tramas mais sombrias com Cape Fear (1991) do diretor Martin Scorcese. Também entrou em Hush (1998).

Foi em 2011 que Lange decidiu reinventar a carreira ao atuar na série antológica de terror de Ryan Murphy, American Horror Story (2011-). O último papel de Jessica Lange na série foi Elsa Mars em AHS: Freak Show (2014), mas a atriz regressou com uma breve participação em AHS: Apocalypse (2018), ressuscitando a personagem Constance Langdon e dando por terminada a história dela bem como o trajeto da atriz na série.

Vera e Taissa Farmiga:



Vera Farmiga é a estrela da saga The Conjuring enquanto Taissa contracenou em American Horror Story Matt Sayles/Invision/AP

Os primeiros papéis de Vera Farmiga no terror foram nos filmes Joshua (2007) de George Ratfliff e Orphan (2009) de Jaume Collet-Serra. Porém, a atriz é notoriamente conhecida pelo papel na saga de filmes The Conjuring (2013-), baseada em factos reais dos casos de Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais conhecidos pelas suas intervenções na assombração de Amityville e da boneca Annabelle.

O talento para o terror também é, aparentemente, hereditário. A sua irmã mais nova, Taissa Farmiga, faz parte do elenco de American Horror Story, aparecendo em AHS: Murder House (2011), AHS: Coven (2013) e por momentos breves em AHS: Roanoke (2016). Também protagonizou The Nun (2018), seguindo as pegadas da irmã no universo cinematográfico dos Warren.

Mia Goth:



Mia Goth representa Maxine e Pearl simultaneamente na trilogia X CJ Rivera/Invision/AP

Neta da atriz brasileira Maria Gladys, a ascensão de Mia Goth no cinema tem sido alvo de aclamações da crítica. A atriz iniciou a carreira com 19 anos no filme Nyphomanic e cinco anos mais tarde estreou-se no terror com o filme Cure For Wellness (2016).

Além dos seus papéis em Marrowbone (2016), na refilmagem de Suspiria (2018) e Infinity Pool (2023), Mia Goth é conhecida pelo seu trabalho com o realizador emergente Ti West na trilogia X (2022-2024) onde a atriz representa (e no caso de X, simultaneamente) a protagonista Maxine e a antagonista Pearl.

Jenna Ortega:



Jenna Ortega intepreta a clássica personagem Wednesday Adams na série da Netflix, Wednesday Scott A Garfitt/Invision/AP

Com apenas 23 anos, Jenna Ortega é apelidada pela crítica de Gen Z Scream Queen. O seu primeiro filme de terror foi Insidious: Chapter 2 (2013) e é a mais recente adição ao elenco na saga Scream (1996-). Também entrou em Babysitter: Killer Queen (2020), American Carnage (2022), Studio 666 (2022) e X (2022).

Porém, o papel mais notório de Jenna Ortega não é no cinema, mas sim na televisão. Desde 2022 que interpreta Wednesday Adams na série da Netflix realizada por Tim Burton, Wednesday (2022-), inspirada nas personagens clássicas de The Adams Family.