Sábado

Pets

Sinais de mau presságio ou apenas superstição? Há 7 animais que são associados ao Halloween... e há um motivo para isso

Do folclore medieval à cultura pop, este 'elenco' animal de Halloween não apareceu por acaso.

31 de outubro de 2025 às 10:23
Abóboras à janela, capas a esvoaçar e aquela dúvida eterna: como é que gatos pretos, morcegos, corvos, corujas, aranhas, lobos, sapos e ratos se tornaram símbolos do Halloween? Há várias origens, desde as festividades celtas às superstições medievais, sem esquecer a época de caças às bruxas e a magia da literatura e cinema. Hoje trazemos algumas curiosidades sobre os animais associados à época mais assustadora do ano e como surgiu essa associação para cada um deles.

Tópicos Caça Animais
