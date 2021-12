Testámos um smartwatch impróprio para hipocondríacos

Quando este smartwatch me chegou ao pulso, não sabia exatamente que fazer com ele. Nunca tinha tido a oportunidade de enfrentar o rebuliço de uma semana de trabalho com um relógio inteligente desportivo a monitorizar informações sensíveis para um hipocondríaco, como o ritmo cardíaco, a saturação de oxigénio no sangue ou o nível de stress e de energia no corpo. Funcionalidades que não serão novidade para o utilizador mais ávido destas tecnologias, mas para um sedentário como eu foi quase revolucionário perceber o estado a que o corpo chega quando se põe de lado a atividade física.