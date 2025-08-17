Morreu Terence Stamp, ator de 'Superman'

Morreu o ator brtiânico Terence Stamp, o vilão General Zod dos filmes 'Superman', em 1978 e 1980, e que chegou a ser nomeado duas vezes para um óscar. Tinha 87 anos. O anúncio foi feito pela família do ator, este domingo.

Nascido em 1938, em Londres, o antigo intérprete do vião do filme dos super heróis também participou em filmes como 'Teorema de Pier Paolo', 'Uma Temporada no Inferno' e 'As Aventuras de Priscila'.

Stam deixa "uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, e vai continuar a tocar e inspirar as pessoas nos próximos anos", pode ler-se na mensagem emitida pela família citada pelo The Sun.

Ao longo da carreira, Terence Stamp recebeu vários prémios. Em 1962 ganhou um Globo de Ouro e três anos mais tarde, em 1965, foi considerado no Festival de Cannes melhor ator por 'The Collector'.

Mais recentemente, em 2021, Stamp fez parte do elenco de 'Last Night in Soho', um filme de terror psicológico.