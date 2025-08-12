Sábado – Pense por si

"O Pátio da Saudade" tem o teatro de revista no coração

Nostalgia, comédia e, nas palavras de José Raposo e Ana Guiomar, também um reencontro com um género que se recusa a desaparecer. Eis "O Pátio da Saudade".

'O Pátio da Saudade' tem o teatro de revista no coração
Tiago Neto 12 de agosto de 2025 às 22:59
Ana Guiomar, Sara Matos e Manuel Marques são o trio de destaque de O Pátio da Saudade
Ana Guiomar, Sara Matos e Manuel Marques são o trio de destaque de O Pátio da Saudade Andreia Moura

Entre paredes gastas, cadeiras vazias e candeeiros apagados há um palco à espera de voltar a ser pisado. Um teatro lisboeta condenado ao esquecimento que Vanessa, ou seja, Sara Matos, fica a saber por testamento que se tornou seu, depois da morte de uma tia afastada; é uma herança de peso e de memória, um dilema que a protagonista vê como oportunidade de resolver com a ajuda de amigos, mas, e acima de tudo, é uma porta de entrada para um universo de identidade e resistência: o teatro de revista.

