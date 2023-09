Morreu Micheal Gambon, o Dumbledore de 'Harry Potter'

Morreu o ator irlando-britânico Michael Gambon que deu vida à personagem Dumbledore, a partir do terceiro filme da saga Harry Potter. Tinha 82 anos.



A morte foi confirmada pela mulher e pelo filho, em comunicado. "Estamos devastados por comunicar a perda de Sir Michael Gambon. O nosso querido marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com a mulher Anne e o filho Fergus ao seu lado, na sequência de uma pneumonia."





Nome aclamado do teatro e do cinema britânico com mais de 60 anos de carreira, Michael Gambon tornou-se mais conhecido quando assumiu o papel de Albus Dumbledore, na saga Harry Potter, após a morte de Richard Harris, em 2002.Estreou-se numa peça de Shakespeare em Dublin, onde nasceu em 1940, tendo depois emigrado para o Reino Unido e sido contratado por Laurence Olivier para a companhia do Royal National Theatre. Pelo desempenho em palco, Michael Gambon venceu três prémios Olivier.Gambon venceu ainda quatro BAFTA, pela representação em televisão, uma área na qual participou em várias séries, nomeadamente como inspetor Maigret, personagem de policiais de Georges Simenon, e Philip Marlow, na revisitação musical do 'romance negro' de Dennis Potter.No cinema contracenou, por exemplo, com Maggie Smith em Othello (1965) e nos filmes Harry Potter, entrou em O cozinheiro, o ladrão, a sua mulher e o amante dela, de Peter Greenaway, O informador, de Michael Mann, O peixe fora de água, de Wes Anderson, e Gosford Park, de Robert Altman.Em 1998 foi condecorado pela rainha Isabel II de Inglaterra pelo contributo para a indústria do entretenimento.Com Lusa