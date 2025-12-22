Morreu James Ransone, ator de 'The Wire'

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O ator James Ranson, conhecido pela sua participação na série The Wire (2003), morreu na passada sexta-feira, aos 46 anos. A notícia está a ser avançada por vários meios de comunicação social que obtiveram a confirmação do exame de medicina legal - e que refere que o norte-americano foi encontrado sem vida.
O norte-americano, que participou também nos famosos filmes It: Capítulo 2 e em O Telefone Negro, já havia revelado em 2021 que foi vítima de abuso sexual por parte de um antigo tutor que trabalhava nas escolas públicas de Maryland, noticiou o Baltimore Sun. Segundo explicou o próprio ator através da sua conta de Instagram, este episódio ocorreu na sequência de problemas de dependência de álcool e de heroína. Ranson ainda chegou a denunciar o caso de abuso às autoridades, em 2020, mas segundo o Page Six, a polícia nada fez.
Ransone nasceu a 2 de junho de 1979, em Baltimore. Segundo o The Independent, era casado e tinha dois filhos.
A HBO entretanto já publicou uma fotografia do ator nas redes sociais com a legenda: “Em memória de James Ransone”.
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)