Morreu James Ransone, ator de "The Wire"

Norte-americano foi encontrado sem vida.

Morreu James Ransone, ator de 'The Wire'
Luana Augusto 22 de dezembro de 2025 às 08:43
James Ransone
James Ransone Foto AP/Danny Moloshok, Arquivo

O ator James Ranson, conhecido pela sua participação na série The Wire (2003), morreu na passada sexta-feira, aos 46 anos. A notícia está a ser avançada por vários meios de comunicação social que obtiveram a confirmação do exame de medicina legal - e que refere que o norte-americano foi encontrado sem vida.

O norte-americano, que participou também nos famosos filmes It: Capítulo 2 e em O Telefone Negro, já havia revelado em 2021 que foi vítima de abuso sexual por parte de um antigo tutor que trabalhava nas escolas públicas de Maryland, noticiou o Baltimore Sun. Segundo explicou o próprio ator através da sua conta de Instagram, este episódio ocorreu na sequência de problemas de dependência de álcool e de heroína. Ranson ainda chegou a denunciar o caso de abuso às autoridades, em 2020, mas segundo o , a polícia nada fez.

Ransone nasceu a 2 de junho de 1979, em Baltimore. Segundo o , era casado e tinha dois filhos.

A HBO entretanto já publicou uma fotografia do ator nas redes sociais com a legenda: “Em memória de James Ransone”.

