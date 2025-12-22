Morreu Chris Rea, autor da música 'Driving Home for Christmas'
Músico britânico morreu no hospital rodeado pela família. Tinha 74 anos.
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de dezembro
Chris Rea, músico e compositor de "Driving Home for Christmas", faleceu
O cantor britânico Chris Rea, autor do clássico natalício 'Driving Home for Christmas', morreu esta segunda-feira aos 74 anos. A notícia foi confirmada pela família.
"Morreu tranquilamente no hospital hoje [segunda-feira] cedo, após uma breve doença, rodeado pela família", lê-se num comunicado.
O músico nascido em Middlesbrough, no Reino Unido, fez sucesso com músicas como 'Driving Home for Christmas', 'On the Beach' e 'The Road to Hell'.
Lançado originalmente em 1986, 'Driving Home for Christmas' conta a história de um viajante cansado a regressar a casa no meio de um trânsito intenso.
Nos últimos anos, o cantor sofreu vários problemas de saúde. Em 1994 foi diagnosticado com um cancro do pâncreas e em 2016 sofreu um AVC.
Era filho de pai italiano e mãe irlandesa, mas só começou a tocar guitarra aos 21 anos. O início tardio, contudo, não o impediu de alcançar fama no final das décadas de 1970 e 1980.
O seu álbum de estreia, intitulado 'Whatever Happened To Benny Santini?', foi lançado em 1978.
A faixa 'Fool (If You Think It's Over)' do álbum foi posteriormente indicada aos 'Grammy'.
Quando 'Road To Hell' foi lançado em 1989, tornou-se um dos maiores músicos a solo do Reino Unido.
Dois dos seus álbuns, 'The Road To Hell' (1989) e 'Auberge' (1991), alcançaram o primeiro lugar no 'top' do Reino Unido.