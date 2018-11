Michael Bublé anuncia regresso a Portugal

Cantor canadiano pisa os palcos portugueses em Setembro do próximo ano.

Michael Bublé regressa a Portugal com um concerto no dia 30 de Setembro do próximo ano, no Altice Arena, em Lisboa. O cantor canadiano vem apresentar o seu novo álbum "love".



Os bilhetes para o espectáculo musical vão ser colocados à venda no próximo sábado, dia 17 de Novembro.



Um dia antes vão estar disponíveis para um regime de pré-venda nas lojas Fnac, e dia 15 para membros do clube de fãs.