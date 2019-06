Michael B. Jordan pode ser o protagonista do quarto filme de Matrix

Segundo o Discussing Film, o filme está a ser preparado com o título secreto Project Ice Cream e o argumento está a ser escrito por Zak Penn (Homens de Negro, Os Vingadores e Ready Player One: Jogador 1) e o protagonista deve ser Michael B. Jordan.



Ainda não foram revelados detalhes sobre o enredo, mas também é importante notar que ninguém na Warner Bros. confirmou oficialmente o novo projeto Matrix.



O próprio Neo, o protagonista original da saga Matrix, Keanu Reeves, atualmente com 54 anos, disse que estaria satisfeito se o voltassem a convidar. "Isso seria uma dádiva. Não diria que não a isso", disse o ator de John Wick.

Os rumores de um quarto filme da saga Matrix adensam-se e o papel do "Eleito" pode mesmo vir a ser desempenhado por Michael B. Jordan (Creed ou Black Panther). Ainda não se sabe se este quarto filme será um remake do filme de 1999, ou uma continuação da trilogia anterior.A informação está a ser avançada pelo site Discussing Film que garante que as irmãs Lana e Lilly Wachowski (V de Vingança) vão voltar a realizar um filme passado no universo Matrix. O filme está a ser desenvolvido de novo pela Warner Bros. Pictures e as filmagens devem começar em 2020, em Chicago, nos EUA.