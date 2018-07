Mário Coelho apresenta I'm So Excited!

É na aproximação ou no distanciamento entre dois corpos - os de Rita Rocha Silva e Mário Coelho, também dramaturgo e encenador, os únicos em palco - que se revela a crueza de I'm So Excited!, peça inédita a estrear na Sala Rosa do Pólo Cultural Gaivotas (R. Gaivotas, 6, Lisboa), com que o autor inicia um ciclo de duetos, a trabalhar num clima de intimidade.A acção pretende-se uma exploração das dificuldades dos amores humanos, à medida que os dois intervenientes, acabados de sair de uma relação, tomam parte num complexo jogo que os conduz, lentamente, à destruição.Quase como "uma sequela não oficial" do primeiro espectáculo de Coelho (é possível respirar debaixo de água, 2016), I'm So Excited! assume-se como "um objecto íntimo, duro, cru e marcadamente pop, trágico e teatral" e fica em cena de 12 a 15 de julho, com bilhetes entre €5 e €7,50.