Queer Lisboa sob o signo da SIDA, em Setembro

22.ª edição do festival abre com filme do português Gabriel Abrantes premiado em Cannes e fecha com documentário que convenceu Berlim

O 22.º Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer, acaba de anunciar os destaques da sua próxima edição, a decorrer de 14 a 22 de setembro, no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa, E um dos grandes destaques da presente edição do Queer Lisboa é um programa multidisciplinar à volta da temática do VIH/sida, com o título "O vírus-cinema: cinema queer e VIH/sida", que congrega um ciclo de cinema, uma exposição e o lançamento de um livro de ensaios (com o mesmo título).



Entre as longas-metragens programadas estão La Pudeur ou l’impudeur (1992), o vídeo-diarístico na primeira pessoa de Hervé Guibert; Buddies (1985), de Arthur J. Bressan, Jr., aquela que é a primeira ficção sobre o VIH/sida e que será apresentada em versão recentemente restaurada; Kids (1995), de Larry Clark, um dos expoentes do cinema indie norte-americano, ou Bright Eyes (1986), de Stuart Marshall, um dos primeiríssimos documentários sobre a sida. Já ee entre os filmes ligados ao movimento do vídeo-activismo, destaque para as obras de realizadores como Gregg Bordowitz, Mike Kuchar, Matthias Müller, os Gran Fury, Jerry Tartaglia ou Mike Hoolboom.



Também dignos de nota são os filmes de abertura e encerramento desta edição do Queer Lisboa. São eles Diamantino (2018), de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, sobre um futebolista em crise existencial, vencedor do Grande Prémio da 57.ª Semana da Crítica da última edição do Festival de Cannes, em estreia absoluta em Lisboa, e Bixa Travesty (2018), documentário sobre Linn da Quebrada, activista das minorias queer celebrizada pela canção Enviadescer. Realizado por Claudia Priscilla e Kiko Goifman, venceu o prémio de Melhor Documentário do Teddy Award da Berlinale – Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde teve a sua estreia mundial, em Fevereiro.



O Queer Lisboa anunciou igualmente uma parceria com a ModaLisboa e o Doclisboa, para a programação de um conjunto de documentários sobre o universo da moda. A 51.ª edição da ModaLisboa decorre de 11 a 14 de outubro, e o Queer Lisboa antecipa este evento apresentando três documentários que revelam a importância da cultura queer na moda e de como a moda tem contribuído para o esbatimento de noções heteronormativas de género. Neste programa, destaque para o filme We Margiela (2017), da produtora holandesa mint film office, que acompanha o nascimento da emblemática casa de moda dirigida pelo enigmático Martin Margiela, responsável por uma verdadeira revolução nesta indústria e que dará também lugar a um debate com a presença de Eduarda Abbondanza, diretora da ModaLisboa e Rui Palma, fotógrafo de moda.



Por fim, o Queer Lisboa anunciou a estreia nacional do documentário George Michael: Freedom - Director’s Cut (2018), de George Michael e David Austin, uma exaustiva viagem pela música e vida de uma das maiores estrelas pop contemporâneas cuja carreira atravessa mais de três décadas e que teve uma estreita relação com a moda, particularmente a partir do momento em que recusou aparecer publicamente na promoção das suas canções, dando azo ao mediático processo judicial do cantor, contra a Sony. O ciclo de documentários prosseguirá no Doclisboa 18.



Por último, o Festival anunciou os títulos de duas longas-metragens de ficção, fora de competição, na secção Panorama, com destaque para a ficção lésbica, Disobedience (2017), realizada por Sebastián Lelio (de Uma Mulher Fantástica) e protagonizada por Rachel Weisz, Rachel McAdams e Alessandro Nivola. A viver em Nova Iorque onde trabalha como fotógrafa, Ronit (Weisz) sabe da morte do pai, um judeu ortodoxo e decide voltar a casa, em Londres, para as cerimónias fúnebres. Há muito afastada da família, Ronit tem de aprender a lidar de novo com a comunidade judia ortodoxa. Aí, é acolhida pelo amigo de infância, Dovid (Nivola), um protegido do pai que o educou para seu sucessor. Mas a sua grande surpresa é quando sabe que Dovid casou com a sua melhor amiga, Esti (McAdams).