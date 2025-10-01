Sábado – Pense por si

Há animais que são verdadeiros modelos! Conheça os vencedores dos Pet Photography Awards 2025

Este é o maior concurso de fotografia profissional de animais de estimação.

SÁBADO 01 de outubro de 2025 às 17:05
Cão em retrato dramático vence concurso de fotografia de animais de estimação 2025
Os International Pet Photography Awards 2025 coroaram Katie Brockman como Fotógrafa Internacional de Animais de Estimação do Ano. O portefólio vencedor tem um protagonista recorrente, Caldwell, o cão da autora, que surge rodeado por animais que Katie acolheu anteriormente. A ideia, diz a vencedora, é mostrar que os animais resgatados podem ser membros amorosos da família e óptimos modelos. 

Leia o artigo na integra no site da .

