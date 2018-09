Kruder & Dorfmeister voltam a Portugal

Marcaram a década de 1990 com o seu inconfundível drum'n'bass, construído nas mesas de mistura, que fez deles figuras de culto do chamado "som de Viena", e estão de volta a Portugal: os austríacos Kruder & Dorfmeister actuam esta quinta-feira, 13 de Setembro, no Clube Grupo Desportivo de Odeceixe (na cidade algarvia homónima, em plena Costa Vicentina), num espectáculo solidário, com receitas (bilhetes a €20 esgotados) a reverter para os Bombeiros de Aljezur. No sábado, 15, Peter Kruder e Richard Dorfmeister sobem a Lisboa para repetir a actuação (que festeja o 25.º aniversário do seu bem-sucedido trabalho enquanto dupla, iniciado em 1993), às 23h45, no bar-discoteca Lux, partilhando a noite com Laurel Halo.