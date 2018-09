O melhor jazz da Europa no CCB

A noite de sábado fica por conta do pianista e compositor norueguês Bugge Wesseltoft e do seu recente regresso ao projecto New Conception of Jazz - que marcou os anos 90 ao levar o jazz ao encontro da música electrónica -, agora com quatro novas companhias: as jovens (e grandes improvisadoras) Marthe Lea, Oddrun Lilja Jonsdottir, Sanskriti Shrestha e Siv Øyunn Kjenstad.



Ciclo Europeu de Jazz

CCB, LISBOA

De 5.ª, 13, a sáb., 15/9, 21h30

€10 a €15/dia

A realizar-se pela primeira vez em Portugal, a Conferência Europeia de Jazz leva ao Grande Auditório do Centro Cultural de Belém um ciclo de três concertos que visa revelar "o melhor jazz que se faz actualmente na Europa".A amostra começa com nomes portugueses: na quinta, 13 de Setembro, às 21h30, a Orquestra Jazz de Matosinhos convida ilustres artistas do jazz nacional para uma noite festival. São eles Maria João, João Paulo Esteves da Silva, João Barradas e João Mortágua.No dia seguinte, sexta, 14, à mesma hora, será a vez do trio do norueguês Espen Eriksen, mestre da melodia do jazz nórdico, se juntar a uma estrela britânica (a viver em Portugal), o saxofonista Andy Sheppard, para tocar o álbum que recentemente editaram, Perfectly Unhappy - "uma música que assume o estado de espírito da Europa no momento presente", segundo os próprios.