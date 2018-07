Kronos Quartet em Portugal

O quarteto de cordas mais famoso do mundo, que já colaborou com estrelas ilustres do pop-rock, como Paul McCartney, David Bowie, Tom Waits e Patti Smith, e em bandas sonoras de filmes como Mishima e Dracula (com o compositor Philip Glass) ou Requiem por um Sonho (com Clint Mansell) regressa a Portugal para dois concertos nunca antes vistos. O primeiro é já a 5 de Julho, nas mágicas Ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa, às 21h30 (com bilhetes sentados a €70 e a €35 em pé), o outro será só a 30 de Outubro, no Theatro Circo de Braga, com bilhetes de €12,50 a €25.Na bagagem trazem mais de 40 anos de criatividade e cerca de 60 registos discográficos, sendo o mais recente One Earth, One People, One Love: Kronos Plays Terry Riley, um set de quatro álbuns a revisitar a música do minimalista Terry Riley.