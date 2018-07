Agite-se em Águeda com Agitágueda

Carlão no dia 7, Tim a 8, Mariza a 14, Diogo Piçarra a 20, Anavitória a 21, Mário Mata a 22, Omar Souleyman a 26, Blaya a 27 e Paula Fernandes, a fechar, a 29, são os concertos (sempre às 22h) mais aguardados do Agitágueda, que este ano recebeu o selo Fest300, que o reconhece como um dos melhores festivais do mundo. A decorrer de 7 a 29 de Julho, leva a Águeda 23 noites de espectáculos (na Tenda), feira de artesanato, tasquinhas de petiscos, animação de rua (a incluir Silent Party, Encontro dos Homens-Estátua e Carnaval Fora d'Horas) e arte urbana, com intervenções em bancos e escadarias da cidade e a habitual instalação artística The Umbrella Sky, que povoa as ruas da Baixa com milhares de chapéus-de-chuva coloridos.