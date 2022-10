Filmes portugueses em estreia – do príncipe bombeiro aos jovens suicidas

Já aplaudido em Cannes e no Festival Internacional de Cinema de Bruxelas, o novo filme de João Pedro Rodrigues, Fogo-Fátuo, que teve antestreia nacional no Queer Lisboa, é uma comédia romântica musical, sobre um jovem príncipe (Mauro Costa) que rompe com as tradições monárquicas para se tornar bombeiro e, no quartel, se apaixona por um colega (André Cabral).