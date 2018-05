José Avillez tem um novo cantinho e fica à beira-rio

Este é o segundo Cantinho do Avillez em Lisboa e o terceiro em Portugal. O chef, que também é responsável pelo Mini Bar, Belcanto e por outros 11 restaurantes, guiou-nos pelo seu novo espaço no Parque das Nações.

Não foi planeado, mas foi uma feliz coincidência de datas: 20 anos passados sobre a inauguração da Expo 98, o chef José Avillez abriu um novo Cantinho do Avillez no Parque das Nações, levando mais uma novidade à revigorada zona oriental de Lisboa, hoje entre as mais caras da cidade.



"Acabámos com todos os espaços possíveis no Chiado", diz o chef a rir para explicar a mudança de zona. No Chiado, os seus restaurantes estão separados às vezes por apenas alguns metros.



"A cidade está a crescer muito e a aproximar-se do rio. O Parque das Nações voltou a nascer nos últimos anos: há cada vez mais empresas e habitações aqui", diz à SÁBADO, bronzeado e bem-disposto, sentado a uma mesa do novo restaurante.



Desde o princípio, há sete anos e meio, que o Cantinho do Avillez foi pensado como um espaço de partilha e descontracção para amigos e família. É, por isso, o conceito mais passível de replicar, observa o chef, que apostou em servir nos seus pratos os sabores de diferentes viagens. "A questão das viagens tem duplo sentido: inspiradas nos descobridores portugueses e nos Descobrimentos, com algumas inspirações brasileiras, mexicanas, peruanas, italianas, e baseadas também nas minhas próprias experiências e gostos culinários." Um exemplo: a moqueca de corvina e camarão, apesar de falar brasileiro, tem origens portuguesas e é uma "caldeirada revisitada que, em vez de azeite, tem óleo de dendê e leite de coco".



Nos pratos principais, há ainda caril verde de grão e legumes, vieiras com batata-doce de Aljezur e tagliatelle com gambas.



Reinterpretada foi também a decoração que, com elementos tradicionais, é uma ode ao design contemporâneo: por exemplo, a palha que antes decorava as cadeiras de madeira escura e maciças das casas portuguesas é protagonista em três painéis que ocupam uma das paredes do restaurante. A decoração ficou a cargo de Joana Astolfi.



À frente deste negócio, José Avillez aventura-se por mares nunca dantes navegados em Portugal. Admite-o em tom jocoso: "Sou um grande descobridor, só não tenho caravela."



Cantinho do Avillez

R. do Bojador, 55, Lisboa

2.ª a 6.ª, 12h30-15 e 19h-24h;

sáb. e dom., 12h30-24h

€30