No Algarve Chefs Week há street food com qualidade 5 estrelas

Já tem oito anos de existência e zero sinais de que vá abrandar brevemente. Desde 2010 que o Algarve Chefs Week (ACW) invade a zona algarvia sempre com um tema original e dedicado aos multinacionais habitantes do Algarve. Entre dia 28 de Maio e 3 de Junho em catorze unidades hoteleiras catorze chefs executivos dos hotéis de luxo participantes vão mostrar os seus menus originais, criados com inspiração nos produtos típicos do Algarve.

Em 2016, a "Cevicheria" tomou conta dos pratos do ACW com as influências peruanas de um pequeno peixe cru marinado com um sumo de critinos; em 2017, os "Consertiscos" (conservas + petiscos) foram os protagonistas do evento. Este ano, o evento foca-se na feliz tendência da street food em toda a sua praticidade e eficiência.

Por isso, engane-se quem pensa que a street food existe apenas nas ruas rápidas de Nova Iorque e quando o Benfica joga. Durante uma semana, poderá dirigir-se a um belo restaurante dos hotéis do ACW e usufruir de uma experiência gastronómica: um menu temático com tudo o que Algarve tem de bom por €30 (sem bebidas incluídas). Os jantares têm também uma componente solidária e €1 reverte para a CASA (Centro de Apoio ao Sem-abrigo), uma organização solidária que garante apoio a sem-abrigos e famílias carenciadas através da disponibilização de bens alimentares, vestuário variado e serviços de reintegração social.

Patrícia Correia, directora-geral do Monte Santo Resort na Lagoa e uma das organizadoras do evento, falou com o GPS sobre o evento. "[O objectivo do evento é] abrir as portas dos restaurantes dos hotéis ao clientes locais", explica. "As pessoas tinham a ideia que os restaurantes dos hotéis de cinco estrelas eram inacessíveis e o ACW combate essa imagem."

Além de mostrar que os restaurantes dos hotéis são lugares abertos a todos os tipos de público, a outra grande componente do evento é a sua carga solidária, segundo Patrícia Correia. "Abrir as portas dos habitantes locais fomenta o espírito de colaboração do programa", conta-nos, referindo ainda que a "solidariedade é muito importante para nós porque temos de devolver à sociedade o bem que nos tem feito."

Se não aguenta esperar até dia 28, a boa notícia é que o evento de abertura é já neste fim-de-semana, dia 26 de Maio (sábado), no Mercado Municipal de Loulé a partir das 19h com entrada livre. Porém, se quiser mordiscar alguma coisa, é necessário a compra de bilhete de €10 no próprio local que dá acesso a quatro salgados e duas sobremesas: uns croquetes de sardinha montanheira, ceviche de pampo, cuscus da Serra Algarvia, bolo de laranja e alfarroba, wrap da Praça, entre outros.

Não irão faltar os vinhos portugueses, os produtos típicos da região algarvia, as conversas com os chefs e, tendo em conta os dias de hoje, um DJ para animar a festa. Espera-se também que o Mercado seja invadido por vans, "pão de forma" e até piaggios.





Este ano a Algarve Chefs Week organizou um concurso de talentos para chefs profissionais, amadores e os simplesmente gulosos: 24 finalistas seleccionados dirigiram-se ao Mercado de Loulé este mês, mediante inscrição, e mostraram os seus pratos de 5 estrelas a chefs de renome das unidades hoteleiras participantes. O resultado foram 14 vencedores com pratos inspirados na tradição gastronómica do Algarve e pelo menos dois produtos típicos da região, que vai poder provar no dia 26 no mesmo local.



Não pense, porém, que a ACW acaba aqui: no dia 1 de Dezembro haverá um jantar solidário com os 14 chefs dos hotéis de luxo a trabalhar em conjunto para uma causa solidária: as entradas para o jantar revertem para instituições de solidariedade.

Tal como tem acontecido nos últimos anos, 14 hotéis de luxo aderiram à iniciativa: o Cascade Wellness & Lifestyle Resort, o Conrad Algarve, o Dona Filipa Hotel, o Hilton Vilamoura, o Macdonald Monchique Resort & Spa, o NAU Salgados Dunas Suites, o NAU Salgados Palace, o Praia Verde Boutique Hotel, o The Lake Spa Resort, o Tivoli Marina Vilamoura, o Anatara Vilamoura Resort, o VidaMar Resort Hotel Algarve, o Monte Santo Resort e o Vila Monte Farm House.

"Por fim, como podemos resumir o evento em poucas palavras?" foi a última pergunta que fizemos a Patrícia Correia, que nos respondeu prontamente: "street food com a qualidade gastronómica dos hotéis de cinco estrelas".