Canal História em countdown para o Mundial

"Estou muito honrado por fazer parte da história do futebol e do Mundial", comentou Pauleta, na quinta-feira, 17 de Maio, no The Couch Sports Bar, em Lisboa, no contexto da apresentação da emissão especial do Canal História: História do Futebol – A Maior História Alguma Vez Jogada, que se traduz em 14 dias totalmente dedicados ao futebol, especialmente ao mundial.

Serão exibidas séries documentais, filmes e curtas-metragens, e ainda, uma produção exclusiva com Pauleta, ex-jogador da Selecção Nacional, intitulada Futebol & Fundação, o sonho de Pauleta, que relata a sua jornada enquanto atleta e a concretização de um dos seus projectos, a Fundação Pauleta, nos Açores, onde centenas de crianças vivem o sonho de jogar futebol: "O meu objectivo é que as crianças façam desporto com gosto, que se divirtam e cumpram as regras, o companheirismo é muito importante e que sobretudo façam amigos para a vida." Segundo Sérgio Ramos, diretor de programação do The History Channel Ibéria "é uma história de sucesso irrepetível, digna de um filme".

Esta programação intensiva do Canal História não marca só presença em Portugal: vai estar presente em mais de 160 países, até 14 de Junho. Nesta aposta, que certamente vai fazer história antes do arranque do mundial na Rússia, podemos contar, por exemplo, com cinco produções dedicadas a comparações entre os 10 melhores jogadores de sempre: Messi vs. Cristiano Ronaldo, Péle vs. Maradona, Zidane vs. Platini, Beckham vs. Bale e Van Basten vs. Klinsmann.