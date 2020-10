José Avillez e outras estrelas Michelin vão cozinhar na rua, no Arrebita Idanha

Depois do mar do Algarve e das ruas de Portimão, as pedras da serra interior transformam-se em food court. A segunda edição do festival Arrebita acontece na Idanha, na Beira Baixa e vai pôr José Avillez, Rui Paula e Marlene Vieira a cozinhar no meio de ruínas sábado e domingo, 3 e 4 de outubro.

O festival quer ter nesta edição uma marca clara de sustentabilidade e por isso adotou o nome Arrebita Idanha Bio. Prometem-se produtos biológicos da região e alguns dos chefs já revelaram mesmo o que vão cozinhar. Avillez promete, no sábado, "Perdizes de escabeche típicas da região de Idanha-a-Nova", revelou no Instagram do evento, Rui Paula, no mesmo dia, vai cozinhar tripas bacalhau e, no domingo, Alexandre Silva, do restaurante com estrela Michelin Loco, vai usar o forno comunitário da aldeia de Idanha-a-nova para fazer arroz de forno e borrego.









A paisagem natural e rural ao ar livre será o ambiente para provar os pratos de 25 chefs como Diogo Rocha (uma estrela no Mesa de Lemos, Viseu), Louis Anjos (uma estrela no Bon Bon, Carvoeiro), Marlene Vieira, José Júlio Vintém (no sábado) e Gil Fernandes (uma estrela no Fortaleza do Guincho, Cascais), André Magalhães, Hugo Brito e António Galapito. No primeiro dia, é Penha Garcia que recebe o festival, nos seus moinhos com as paisagens naturais da serra e nas ruas da freguesia; no último, é a aldeia histórica de Idanha-a-Nova, nas suas ruínas romanas, por exemplo.

Por causa destes espaços amplos ao ar livre, a organização garante que é possível receber 250 pessoas em permanência nos circuitos que levam aos chefs e aos seus pratos — cada um custará entre €5 e €8.