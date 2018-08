Já soam as batidas do jardim sonoro lisboeta

De 31 de Agosto a 2 de Setembro, a quinta edição do LISB-ON Jardim Sonoro retorna ao Parque Eduardo VII com um cartaz aliciante para os fãs de música electrónica

Desde 2014 que se tem estabelecido como um dos porta-estandartes da música electrónica em Portugal. E com um importante factor diferenciador: ao contrário de outros festivais do género, passa-se à tarde, unindo os ritmos da noite ao ambiente diurno. De 31 de Agosto a 2 de Setembro, o LISB-ON Jardim Sonoro retorna ao Parque Eduardo VII, trazendo um cartaz transnacional e mais um rol de sons electrónicos, do techno ao ambiente, ao coração da capital.



No dia de abertura, destaque-se Michael Mayer e Rødhåd, duas referências do techno alemão contemporâneo, bem como a mescla ecléctica de sons do mundo do DJ holandês Antal e a electrónica tingida de disco e house do norueguês Todd Terje.



A 1 de Setembro, demarcam-se duas actuações de cariz invulgar: o francês St. Germain apresenta-se, desta feita, com banda, ao passo que o DJ americano de deep house Maceo Plex dá uma performance de não menos de cinco horas.



Por fim, o dia de encerramento, domingo, pertence aos veteranos: os americanos Kerri Chandler (deep house) e Mr. Fingers (techno, acid house) são anfitriões deste fecho de festival.



Os passes gerais para o LISB-ON custam €60, com bilhetes diários (€25) e passes de fim-de-semana (€45) também disponíveis.