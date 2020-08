Cocktail e sobremesa no Zunzum

Gastrobar Zunzum

Chef Marlene Vieira Foto: João Cortesão

Marlene, o fine dining a abrir no Terminal de Cruzeiros de Lisboa

Há muito tempo que está ali e a gente nem nota. O Terminal de Cruzeiros de Lisboa, em Santa Apolónia, é de betão mas passou os últimos anos a parecer transparente à maioria dos lisboetas. Cria-se agora um Zunzum no edifício mais pequeno. O recém-inaugurado complexo de dois restaurantes - um gastrobar com loja de produtos portugueses e desert bar e um fine dining - é a aposta do Porto de Lisboa para devolver esta faixa ribeirinha aos habitantes da cidade. É também o regresso de Marlene Vieira à cozinha criativa, onde queria há muito voltar.Para muitos é um sítio de passagem, para outros um presente para os turistas usarem. O projeto de 2010 não foi propriamente uma obra de Santa Engrácia, como o Panteão, ali bem perto, mas a sua abertura teve avanços e recuos, chegando a ter mais que uma inauguração entre o fim de 2017 e 2018. O arquiteto João Luís Carrilho da Graça não temia na altura que o edifício se tornasse "um símbolo da Lisboa dos turistas", disse então ao Público.Quando começou as obras nos restaurantes, em 2019, Marlene Vieira não estava tão confiante quanto o arquiteto. "Era um sítio de passagem, nem sei se quem vive por aqui cá vinha", comenta, no Zunzum, o seu gastrobar no Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Será redundante dizer que uma pandemia muda tudo: "Percebi que os portugueses vinham para aqui porque se sentiam livres, levavam com o vento na cara, é espaçoso. Comecei logo a pensar que afinal íamos abrir na melhor altura", conta.Os primeiros dias confirmam o otimismo de Marlene. A sala completamente envidraçada do Zunzum - parecemos estar em plena rua, a olhar para Alfama, na colina - leva algumas pessoas a pararem. Colam as mãos e a cara ao vidro, para ver o que se passa lá dentro, curiosas.Na primeira manhã do restaurante (que para já só abre às 17h), Marlene Vieira está na sala de máscara na cara, mas quem espreita reconhece-a, diz-lhe adeus e, perante um aceno mútuo, a chef vai à porta e conversa, explica o que é aquilo afinal."Dá para vir cá ao almoço?", pergunta alguém que trabalha perto. "Ainda não, mas venha cá petiscar alguma coisa depois do trabalho", convida a cozinheira. A ideia é mesmo essa: petiscar os sabores portugueses comuns, mas com uma apresentação virada do avesso, em doses pequenas, para partilhar, no interior ou na esplanada.Logo no cesto de pão aparece um brioche, pão que por estes dias está em todo o lado, mas que aqui ganha densidade e doçura portuguesas, a lembrar um folar. Barra-se com uma pasta de chouriço e está dado o passaporte para a bola de carne."Aqui queremos unanimidade", assume Marlene, que não descurou a elegância no espaço, do serviço a uma iluminação cuidada, numa decoração simples mas nada morna, com espaço para provocações - venham elas, até na comida: das taças e cestas em plástico onde aparecem alguns pratos a ideias como o bacalhau com natas que é uma tartelete com brandade de bacalhau (€9) ou o arroz-doce que se transmutou numa esfera de mousse (€5).Este é um regresso àquilo que fez no primeiro ano de Avenue, o restaurante da Avenida da Liberdade onde chegou em 2012. Depois de um intervalo em que se dedicou à comida portuguesa no Mercado da Ribeira e nos almoços do Panorâmico, no Taguspark, eis o retorno de Marlene à criatividade e à técnica.Se no Zunzum se confessa mais comercial - veja-se o ceviche de espadarte-rosa com pipocas (€10), a espetada de porco preto (€12) ou mesmo uma gulosa carbonara que nos troca as voltas por não ser de massa (é, sim, de fitas de aipo, €10) - do outro lado do edifício a história muda do dia para a noite: o restaurante virado para o rio só será inaugurado em outubro e vai chamar-se Marlene, - o seu nome, seguido de uma vírgula, porque depois do que já se conhece desta chef de cozinha, virá qualquer coisa, de "descoberta": "Não queremos provocar conforto, queremos discórdia e deslumbramento".Entrar nessa sala é, no mínimo, uma surpresa: as paredes que eram envidraçadas, com vista desafogada para o rio, deixam de o ser: do teto desce uma tela preta que cobre boa parte da vista, até cerca de um metro do chão. Só quando se está sentado, a jantar um menu de degustação "que será de produtos portugueses mas com conjugações inesperadas", avança Marlene, é que vemos a Margem Sul no horizonte, pintalgada de luzes. O balcão ao centro da sala é a primeira fila para o palco onde cozinham os artistas.Na sala do Zunzum, o ambiente mais descontraído inclui uma loja de produtos nacionais escolhidos por Marlene, que não vê a hora de concretizar o lado mais divertido deste espaço: o desert bar. O menu de degustação de sobremesas (uma refeição inteira de sobremesas, que misturará vários tipos de doce e salgado, servida à mesa ou ao balcão) foi adiado nesta inauguração em tempo de pandemia. Será o primeiro em Portugal e um sonho antigo à beira de acontecer.