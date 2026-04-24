Já há trailer para o filme “Coyote vs. Acme” (filme que quase foi cancelado)

O filme "Coyote vs. Acme" ganhou luz verde para estrear nos cinemas, após anos de incertezas. Os atores Will Forte e John Cena fazem parte do elenco.

A Warner Bros. Pictures e a Ketchup Entertainment apresentaram esta quinta-feira o trailer oficial do filme Coyote vs. Acme, inspirado nos personagens da série de animação Looney Tunes. Nesta produção, o ator Will Forte dá vida ao advogado de Coyote, que enfrenta em tribunal o representante da empresa Acme, interpretado pelo ator e ex-lutador profissional da WWE, John Cena.

O Coyote é uma personagem icónica da Warner Bros., criada em 1949 por Chuck Jones, que usa os produtos da empresa fictícia Acme para tentar capturar a personagem Road Runner, sem sucesso. O lançamento do trailer confirma que o filme vai mesmo chegar aos cinemas, depois de a Warner Bros. ter arquivado a produção, em 2023, com o objetivo de reduzir despesas, apesar de já estar concluída.

O estúdio de cinema norte-americano já tinha tomado decisões semelhantes, em 2022, quando cancelou os filmes Batgirl e Scoob Holiday Haunt!, mas desta vez foi diferente. A decisão gerou uma onda de protestos por parte dos fãs e profissionais da área e a Warner Bros. acabou por colocar o filme à venda. A produtora e distribuidora Ketchup Entertainment adquiriu os direitos.

"Coyote Vs Acme é uma mistura perfeita de nostalgia e narrativa moderna, capturando a essência dos amados personagens de Looney Tunes, enquanto os apresenta a uma nova geração”, disse Gareth West, CEO da Ketchup Entertainment, citado pelo site Deadline. Realizado por Dave Green, o filme deverá chegar às salas de cinema a 28 de agosto.