Islândia é o quinto país a abandonar a Eurovisão

Espanha, Eslovénia, Irlanda e Países Baixos também não irão participar no festival.

Luana Augusto 10 de dezembro de 2025 às 19:10
Islândia não participa na Eurovisão, tal como Espanha, Eslovénia, Irlanda e Países Baixos
Islândia não participa na Eurovisão, tal como Espanha, Eslovénia, Irlanda e Países Baixos Mandoga Media Germany/picture-alliance/dpa/AP Images

A Islândia anunciou esta quarta-feira (10) a sua retirada do Festival Eurovisão, por não estar de acordo com o facto de Israel participar na competição. Com esta notícia, o país junta-se assim a Espanha, Irlanda, Eslovénia e Países Baixos, que também já informaram que ficarão de fora do concurso.

“Considerando o debate público neste país e as reações à decisão da EBU [União Europeia de Radiodifusão] na semana passada, fica claro que nem a alegria nem a tranquilidade prevalecerão em relação à participação da RÚV no Festival Eurovisão. Portanto, a RÚV decidiu notificar hoje a EBU de que não participará do Festival Eurovisão no próximo ano", começou por afirmar a emissora pública islandesa RÚV num comunicado publicado no seu site.   

No mesmo comunicado, a Islândia justifica a sua decisão com a situação vivenciada nos últimos meses. “A participação da emissora pública israelita KAN gerou recentemente desunião, tanto entre as emissoras membros da EBU quanto entre o público. A participação da KAN foi discutida detalhadamente em reuniões da EBU no início deste ano, primeiro em Londres, durante o verão, e depois em Genebra, na semana passada. Na reunião de Genebra, a grande maioria das emissoras membros da EBU concordou que as várias alterações feitas nas regras do concurso eram satisfatórias e, portanto, nenhuma votação foi realizada sobre a participação da KAN."

A RÚV ainda solicitou a exclusão da KAN da competição e recordou o que aconteceu no caso russo, mas ainda assim não foi suficiente. “O Festival Eurovisão sempre teve como objetivo unir a nação islandesa, mas agora está claro que esse objetivo não pode ser alcançado”, lamenta.

Por Portugal, parte dos concorrentes do Festival informaram que quem, entre os signatários, vencer o concurso, não irá atuar no Festival da Eurovisão, dada a não exclusão de Israel do certame. "o comunicado de alguns autores convidados a participar na 60ª edição do Festival da Canção 2026" mas indica que "independentemente da decisão dos artistas que subscrevem o comunicado, cujo teor compreendemos, a RTP vai voltar a organizar o Festival da Canção e reafirma que vai participar no Festival Eurovisão da Canção 2026, tal como a esmagadora maioria de países membros da EBU".

No sábado, 13 de dezembro, realiza-se o Festival Eurovisão Júnior, em Tbilisi, na Geórgia. A Islândia nunca participou nessa competição.

Tópicos Festival Eurovisão União Europeia de Radiodifusão Islândia RÚV Genebra Israel
