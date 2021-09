Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Até dia 12 de setembro decorre mais uma edição do festival Amadora em Festa, evento que junta exposições, concertos, espetáculos de dança e de teatro e eventos desportivos numa celebração que envolverá toda a comunidade. Um dos destaques desta edição é o concerto de Lura, que acontece já este sábado, dia 4 de setembro. Haverá ainda a 6ª edição da Festa do Livro e a 7ª edição do Conversas de Rua, que decorre entre os dias 7 e 24 de setembro, bem como a iniciativa online Tons da Cidade, que leva a música de artistas e projetos diversos à casa dos portugueses, desde a eletrónica de Pedro da Linha, à improvisação de THIS IS NOT INDIE MUSIC, passando pelas sonoridades da Guiné-Bissau dos Tabanka Djaz. A festa não fica completa sem as exposições "Substantivo Feminino", da ceramista Elsa Rebelo, reconhecida representante da Fábrica Bordallo Pinheiro, "Significância das coisas insignificantes", uma narrativa inspirada na banda desenhada e da autoria de Nina Govedarica, artista oriunda de Zagreb que vive em Portugal desde 1998, e "Pincéis, Sabões e Castanhas: Manuel Roque Gameiro entre o tempo da arte e da indústria", mostra coordenada por Cristina Pratas Cruzeiro e Helena Elias que pretende expor o caminho multifacetado de Manuel Roque Gameiro.