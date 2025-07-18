Oito planos para o fim de semana: hambúrgueres OVNI em Lisboa e festivais de entrada livre

Em Lisboa, há hambúrgueres para provar. Em Amarante e Porto Covo, há festivais de entrada livre para uma escapadinha com música. E em Sintra, em Aveiro e no Porto, destacam-se os concertos e as peças de teatro.

1. Se está em Lisboa ou nos arredores da capital e deseja matar a fome com uma novidade, temos uma sugestão: no número 92 da Rua das Portas de Santo Antão acaba de abrir um novo espaço da hamburgueria Taste Invaders, que já atraiu muitos comensais à sua loja-restaurante em Alvalade (R. José Duro 22), esta de portas abertas desde 2022. O novo espaço volta a apostar nos hambúrgueres em formato de OVNI que entusiasmam os mais novos e deixam graúdos curiosos.

Há opções como hambúrguer cheese & onion (€11,50, combo com bebida e batata a €15,50) - este com maionese de kimchi, cheddar, cebola caramelizada e cebola frita -, o egg invader, com maionese de ervas, bacon, ovo estrelado, rúcula e tomate (€11,50 ou €15,50) e o barbecue (€12 ou €16,50).

Se preferir uma sanduíche, a pork-belly, com barriga de porco, maionese kimchi, bacon, pepinos crocantes e alface (€11, €15 com batatas e bebida), a crispy shrimp, com camarão panado em panko, maionese de kimchi, pickles de cenoura e pepino e noodles de arroz (€12 a €16), a korean ossobuco, com ossobuco a baixa temperatura, molho barbecue coreano, cebola frita, alface e tomate (€12 a €16) e a veggie crispy mushroom, com portobello panado em panko, maionese de ervas, pickles caseiros, alface e tomate (€10 a €14) são opções a considerar.

View this post on Instagram A post shared by Taste Invaders (@tasteinvaders.pt)



2. Ainda no mundo gastronómico, o Emme, restaurante do hotel Immerso, na Ericeira, recebe este sábado, 19 de julho, um jantar a quatro mãos. Alexandre Silva, que chefia o restaurante (e que lidera, em Lisboa, o LOCO e o Fogo), recebe Tiago Penão, responsável pelas cozinhas do Kappo e Izakaya em Cascais, para juntos construírem um menu de sete momentos que em que a tradição portuguesa e as técnicas da cozinha nipónica se fundem.

A experiência gastronómica, intitulada A Raw & Fire - The Tuna Experience, começa às 19h, terá como ingrediente principal o atum-rabilho e tem um custo de €85 por pessoa, sem bebidas. As reservas podem ser feitas por e-mail (para o endereço reservas@immerso.pt).



Have a Story Agency

3. Da gastronomia para a música: Amarante recebe, este fim de semana, mais uma edição (a 6.ª) do festival MIMO, um evento de entrada livre nascido no Brasil e chegado a Portugal que este ano propõe concertos, logo no primeiro dia, da cantora Ana Moura (22h30, Parque Ribeirinho) e da banda Fogo Fogo (24h, Parque Ribeirinho) e um DJ set de Daddy G (membro dos Massive Attack), já de madrugada, a partir da 1h.

No sábado, atuam artistas como o músico e instrumentista de kora Momi Maiga (sáb., 20h, Cine-teatro de Amarante), o cantor e compositor americano de jazz e pop José James (22h, Parque Ribeirinho) e o trompetista americano Chief Adjuah, anteriormente conhecido como Christian Scott (23h30, Parque Ribeirinho), que antecedem, no Parque Ribeirinho, a partir da 1h, um DJ set de sons brasileiros garantido por Farofa.

Domingo, o festival termina com atuações de Sona Jobarteh (21h30) e Roberto Fonseca (23h30), ambas no Parque Ribeirinho. O programa completo do festival, que em 2024 recebeu cerca de 70 mil pessoas (estimativas da organização), pode ser consultado aqui.

4. Ainda na música, pode aproveitar este fim de semana para descobrir, ao vivo, o talento de Carol Biazin. A cantora e compositora, um dos talentos mais emergentes da pop brasileira, atua esta sexta-feira, 18 de julho, no Monsantos Open Air, em Lisboa, e no sábado, 19, no festival MEO Marés Vivas, em Gaia.

Biazin, que começou por se tornar conhecida devido a uma participação no programa The Voice Brasil, levará às duas maiores cidades portuguesas temas como ligações de alma, real valor e Amor Traumatizado e as canções do seu mais recente disco, No Escuro, Quem é Você?.

5. Mais a sul, o Festival Músicas do Mundo começa mais uma edição esta sexta-feira, 18 de julho. Como tem sido habitual, o festival arranca em Porto Covo, com concertos de entrada livre, antes de rumar a Sines.

O Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo, vai ser assim o palco de atuações de artistas e bandas como Maestro Espada (Espanha), Tiago Mago (França) e Ko Shi Moon (França), no dia de arranque, de Ana Lua Caiano (Portugal), Tamer Nafar (Palestina) e Pamela Badjogo (Gabão) no sábado e de A Pedreira (Espanha), Selin Sümbültepe (Turquia), Kalàscima (Itália) e Ácido Pantera (Colômbia) no domingo.

O festival prossegue depois diariamente, até terminar no sábado seguinte, 26 de julho. Até lá, recebe artistas de pontos diversos e abrangentes do globo, como Lena d'Água e Capicua (Portugal), Bonga (Angola), Bia Ferreira e Nação Zumbi (Brasil), Kokoroko (Reino Unido), Sara Curruchich (Guatemala), Youssou N'Dour (Senegal), Sahra Halgan (Somalilândia), Mokoomba (Zimbabué) e 47SOUL (Palestina / Jordânia).

6. Para os amantes de teatro, este também é um fim de semana convidativo. Este fim de semana, quem se deslocar à Casa de Teatro de Sintra poderá ver Teoria King Kong, peça recém-estreada (esta quinta-feira, 17) que ficará até 3 de agosto em cena e que é apresentada como "a primeira adaptação para o palco português do ensaio feminista [com o mesmo título] da autora francesa Virginie Despentes".

Paula Pedregal encena e Rita Loureiro interpreta este espetáculo, um "monólogo intenso" sobre "as várias formas de opressão" e "o significado da liberdade do corpo e da sexualidade" das mulheres, atravessando e propondo novas abordagens a temas como a violência de género e o condicionamento social feminino. Há sessões às 21h30, sexta-feira e sábado, e às 16h, no domingo. Os bilhetes custam €7,50.

7. Na margem sul do Tejo, o Festival de Almada está prestes a terminar. Esta sexta-feira à noite (22h), a Escola D. António da Costa, que fica na cidade que dá nome ao festival, recebe uma representação da peça Extra Moenia, criação da dramaturga italiana, encenadora de teatro e ópera e realizadora de cinema Emma Dante com a companhia transalpina Teatro Biondo Palermo - e que é, também, o espetáculo de encerramento desta edição do Festival de Almada.

Apresentado como um espetáculo "mais performativo do que narrativo", que "surgiu das improvisações e da visão de cada ator sobre as suas personagens", Extra Moenia é uma peça sem enredo, apenas com "acontecimentos relacionados com o presente" e com personagens que "são as pessoas que conhecemos das nossas cidades". Os bilhetes custam €20.

8. Se está em Aveiro, dê um saltinho ao Festival dos Canais, a decorrer desde a passada quarta-feira, 16, mas a prolongar-se até este domingo, dia 20. O evento, de entrada livre, propõe-se a preencher as ruas de Aveiro de sons, movimentos e propostas culturais, que vão da música ao teatro, do novo circo à dança, de instalações artísticas a eventos gastronómicos.

Entre muitas outras propostas do festival (pode consultar a programação completa aqui), destacam-se, na sexta-feira, a estreia nacional do impactante espetáculo de dança Passionately Defiant, do bailarino britânico portador de deficiência Joe Powell-Main (17h30, Rossio; repete sábado, à mesma hora e no mesmo local), o espetáculo Llar, do italiano Federico Menini, "um encontro da arquitetura com as artes circenses" (17h45, Largo do Alboi) e um concerto de Soraia Tavares (19h30, Exterior da Fábrica Ciência Viva).

Sábado, 19, o espetáculo neerlandês The Weigh of Water, "uma parábola moderna sobre o aquecimento global, que alia dança, circo e música ao vivo" (15h30, Av. Dr. David Cristo; repete domingo, à mesma hora e no mesmo local), um concerto da cantora e compositora portuguesa Milhanas (sáb., 19h30, Exterior da Fábrica Ciência Viva) e o espetáculo belga Garden of Angels, um "espetáculo aéreo que conta a história de um casamento onde os noivos celebram o seu amor rodeados de músicos e personagens de contos de fadas" (22h, início nas pontes) são propostas a considerar.

A terminar, no domingo, 20, um concerto da banda Capitão Fausto com a Orquestra das Beiras, a Banda Recreativa Eixense e Martim Sousa Tavares (19h, Cais da Fonte Nova) encerra o festival em beleza. Não deixe, no entanto, de olhar para a programação do evento gastronómico Chefs on Fire e de assistir, no sábado e no domingo, na Praça Marquês de Pombal, a uma instalação do artista francês Olivier Grossetête, que se propôs a recriar a antiga Fábrica Jerónimo Pereira Campos (atual Centro de Congressos de Aveiro) numa peça em cartão com mais de 20 metros de altura, construída pelo público ao longo dos dias do festival.