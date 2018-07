Frida Kahlo, a coleccionadora de fotografias, no Porto

Só em 2003 este arquivo adormecido – que tornou evidente que a composição fotográfica esteve na origem de muitas das suas obras, talvez por influência dos seus pais, fotógrafos profissionais – começou a ser desbravado, sendo uma parte transformada nesta exposição tematicamente dividida em seis núcleos: Origens; Casa Azul; Política, Revoluções e Diego; Corpo Acidentado; Amores e Fotografia.



Ao todo, Frida Kahlo - As Suas Fotografias (que também inclui um documentário) dá a conhecer 241 fotografias de diversas fases da vida da pintora e representando diferentes pessoas com quem viveu e conviveu. Além de instantâneos de autores célebres (amigos dela), como Man Ray, Manuel Álvarez Bravo ou Brassaï, a mostra revela daguerreótipos e cartões-de-visita do século XIX, que Frida coleccionava, e fotos em que interveio, cortando bocados, escrevendo dedicatórias, em suma, personalizando-as como se fossem quadros.

A intimidade da artista mexicana e a sua vida atribulada, documentadas em fotografias originais (e históricas), podem ser apreciadas pela primeira vez no Porto, no Centro Português de Fotografia, depois de terem já atravessado o mundo – incluindo uma passagem por Cascais –, sendo vistas por mais de um milhão de pessoas.Hoje não será, pois, grande surpresa ver estas fotografias, mas permaneceram décadas escondidas. Foi em 1954 que o marido dela (e também artista), Diego Rivera, doou a casa onde viveram (conhecida como Casa Azul, na Cidade do México) ao povo mexicano, para que fosse transformada num museu dedicado a Frida Kahlo, hoje um dos mais visitados do mundo.Porém, tirando as suas telas e objectos emblemáticos, o restante espólio da pintora - constituído por seis mil fotografias, alguns desenhos, cartas, remédios e roupa -, manteve-se vedado ao público, numa casa de banho da Casa Azul.