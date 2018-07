As lições sábias de Pedro Rolo Duarte

Um cancro apanhou-o na curva da meia-idade e ele escreveu um diário: enquanto a vida lhe fugia, o jornalista fundador do DNA verteu em histórias o que com ela aprendeu. O posfácio é do filho

"É melhor quando ficam coisas por dizer", escreve António Maria Rolo Duarte no posfácio a Não Respire, o livro que o pai escreveu no longo ano de luta contra o cancro - perdida em Novembro de 2017, aos 53 anos. Pedro, o fundador do DNA, grande conversador e autor dos livros Fumo, Sozinho em Casa e Noites em Branco, no entanto, disse quase tudo, nas quase 300 páginas autobiográficas que a editora Manuscrito publicou em Maio.



Com o subtítulo Tudo começou cedo demais (e quando dei por isso era tarde) - justificado pelo facto de ter desistido de estudar, para se tornar jornalista com apenas 17 anos, e de ter sido diagnosticado com o cancro mortal com pouco mais de 50 -, o livro abrange, na verdade, toda a vida de Pedro Rolo Duarte.



Embora escrito no seu derradeiro ano, como um diário, encadeando pensamentos, opiniões, listas (que ele adorava), ensinamentos ("os sábios chafurdam na dúvida" ou "pior do que não ter currículo é ter excesso de currículo") e pequenos contos e crónicas (nem todas as inéditas) com a narrativa dos internamentos e exames médicos - onde lhe diziam o tal "Não respire" que lhe inspirou o título (como pedi-lo a quem luta diariamente por continuar a respirar?) -, o livro atravessa as cinco décadas de Pedro, dos tempos em que, aos 6 anos, queria "ser o pai", também jornalista, à actualidade, passando naturalmente pelo ano 1996, em que nasceu o histórico suplemento do Diário de Notícias, DNA, e António, que o acompanhou nos seus últimos serões, na mesa da sala, o pai a escrever, o filho a estudar. A emoção, sem lamechices, domina o tom, mas o sentido de humor refinado de Pedro Rolo Duarte também lá está.



Não Respire

Ed. Manuscrito • 297 págs.

€16,50