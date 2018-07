Novidades semanais no Café Príncipe Real

Talvez a adivinhar a discussão que o nome do futuro Museu das Descobertas ia provocar - porque um nome pode ter vários significados e interpretações -, o hotel Memmo Príncipe Real rebaptizou há meses o seu Café Colonial como Café Príncipe Real.O conceito de servir pratos inspirados nas viagens marítimas dos portugueses mantém-se, mas há novidades a ter em conta num dos restaurantes com melhor relação vista-localização de Lisboa. Novidades como a carta de almoços-executivos e a abertura da nova temporada do Terraço, o bar e esplanada deste hotel de luxo.Vasco Lello não é uma dessas novidades, já que o chef de 38 anos continua aos comandos da cozinha, mas são dele as novidades ao almoço.O novo menu custa €22 e inclui três entradas e quatro pratos para escolher um de cada e café. Incluir sobremesa custa mais €5 e há vinho a copo a partir de €4. Como num semanário, a carta muda todas as semanas. Hoje pode haver ouriço-do-mar da Ericeira, mas para a semana, como diria a Banda do Casaco, "não sabemos".O chef de 38 anos está no Memmo Príncipe Real desde a inauguração, em 2016. Vasco Lello tem no currículo passagens por outros restaurantes de hotéis, como o Hotel Bairro Alto e o Pestana Palace, onde trabalhou com Aimé Barroyer.Hotel Memmo Príncipe Real, R. D. Pedro V, 56, Lisboa12h30-15h, 19h30-22h(6.ª e sáb., até 23h); 17h-22h (Terraço)Preço médio €25