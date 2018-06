Shakira, furacão da Colômbia, em Lisboa

A mais famosa artista colombiana - com um único "rival" à altura, o Nobel da Literatura Gabriel García Márquez - está de volta à Altice Arena, em Lisboa, onde já actuou cinco vezes (a primeira em 2003, batendo recordes de lotação à época). Agora é um concerto único, de apresentação do seu último álbum, o 11º da sua carreira, El Dorado, quíntuplo disco de platina nos Estados Unidos e a incluir êxitos como La Bicicleta, Me Enamoré, Deja Vu e Chantaje (cujo videoclipe se tornou o quinto a atingir mais rapidamente a marca de mil milhões de visualizações na Internet e o mais visto de sempre da cantora).Inicialmente marcado para 22 de Novembro e adiado devido a uma hemorragia nas cordas vocais que a obrigou a cancelar várias datas na Europa da El Dorado World Tour, este concerto de Shakira chega à Altice Arena esta quinta-feira 28, às 20h. Os bilhetes eram entre 40 e 239 euros, mas para os últimos dias só restaram os de 65 a 75.