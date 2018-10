Crítica de cinema: Um Pequeno Favor

"Há um desaparecimento, traições e revelações e a sensação de que Um Pequeno Favor é quase uma versão iluminada e a traço grosso de Em Parte Incerta", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

Paul Feig tira uns meses de folga das comédias com Melissa McCarthy e viaja até território noir suburban: Stephanie (mãe viúva/blogger com as melhores receitas para queques) torna-se a melhor amiga de Emily (bebedora de martinis/anarquista das convenções sociais).



Há um desaparecimento, traições e revelações e a sensação de que Um Pequeno Favor é quase uma versão iluminada e a traço grosso de Em Parte Incerta, de David Fincher e Gillian Flynn. Até porque Feig e Jessica Sharzer, que adaptou o romance de Darcey Bell, estão mais interessados em brincar com o género e as suas convenções. Também por isso, não falta estilo ao filme, desde o guarda-roupa às canções pop clássicas francesas na banda sonora, o que quase disfarça o absurdo narrativo em que Um Pequeno Favor se transforma. Quase.



Nota: 3 estrelas



De Paul Feig

EUA • Thriller/comédia • M14 • 117m

Com Anna Kendrick e Blake Lively