Festival Walk & Dance volta a mexer Freamunde

De 17 a 20 de abril, o festival nortenho retorna com quatro noites de concertos e DJ sets pela cidade.



A partir de quarta, 17, o norte recebe um dos festivais a inaugurar a época da primavera festivaleira: durante quatro noites, o Walk & Dance Fest volta a Freamunde, que abre espaços como a Associação Socorros Mútuos, a Cervejaria Fratelli ou o Garden’s Bar para uma seleção de alguma da mais interessante nova (e não tão nova) música portuguesa.

West Coast Man é o único a atuar no dia inaugural, abrindo caminho para a pop DIY de Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo, o indie de S. Pedro e Hélio Ribeiro, no Palco Letra, a 18, quinta. No mesmo dia, a dar continuidade à festa, há DJ set de Love no Palco Footlovers.

Na sexta, 19, o destaque é dos veteranos do rock português: o experimentalismo de Pop Dell’Arte e o punk de The Parkinsons encabeçam a noite, antecedidos, no Palco IberiumCafés, por O Gringo Sou Eu. Na sequência, há Gator, the Alligator e Eduardo Morais a abrir a pista de dança no Palco Optica Pacense.

Antes da despedida, o último dia traz Da Chick, Glockenwise e Iguana Garcia como atrações principais, e DJ sets de Músculo! e CelesteMariposa a encerrar o festival. À tarde, há ainda um concerto de Hot Air Baloon e uma conversa com a fotógrafa musical Vera Marmelo, que apresenta, ao longo do festival, uma exposição comemorativa dos 12 anos de carreira.

As entradas para o Walk & Dance podem ser adquiridas em Freamunde, Paços de Ferreira e Lousada. O passe-geral tem o custo de €18, e o bilhete diário de €10.