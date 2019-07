A estes acrescentam-se a colaboração entre os músicos Oren Ambarchi e Robert Aiki Aubrey Lowe, o fundador da britânica Hyperdub Kode 9, as figuras emergentes do experimentalismo eletrónico Felicia Atkinson e Clothilde, e o combo formado pelo ex-membro dos Coil Drew McDowall e a artista de vídeo Florence To.



O cartaz do Semibreve conta ainda com os já anunciados Alessandro Cortini, Scanner + Miguel C. Tavares, Avalon Emerson, Nik Void, Ipek Gorgun, Rian Treanor e Deaf Center. O festival anunciou também a expansão do Edigma Semibreve Award, que reconhece "a criação artística no domínio da interseção entre arte e tecnologia" com a atribuição de um prémio de €2500, ao qual se associa, este ano, o Edigma Semibreve Scholar, direcionado à comunidade estudantil.



Os passes-gerais para o Festival Semibreve já estão à venda por €39, existindo também a possibilidade de comprar o passe associado a estadias em Braga a partir de €18 por noite.

Associado aos movimentos de vanguarda da música eletrónica experimental, o festival Semibreve anunciou hoje os nomes que completam o cartaz da edição de 2019. São sete atos que se juntam a outros sete já confirmados para o evento que decorre em espaços da cidade de Braga como o gnration e o Theatro Circo, de 25 a 27 de outubro.Entre as mais recentes confirmações, destacam-se alguns dos pioneiros do género: com 86 anos, o americanoé tido como histórico, sendo conhecido pela composição de Silver Apples of the Moon (1967), o primeiro disco de eletrónica comissionado por uma editora, a Nonesuch Records; aos 73, a técnica deao sintetizador modular granjeou-lhe o título de "Diva do Diodo", tendo sido nomeada para um grammy na área por cinco vezes.