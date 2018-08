Crítica de música: II, de Beatriz Pessoa

No seu novo EP, II, Beatriz Pessoa continua a apostar em canções melodiosas com influências jazzísticas mas que, relativamente ao registo prévio, Insects (2016), revela uma acentuação da vertente pop. A voz expressiva de Beatriz e a maneira eficaz como transmite as suas emoções através da música são outros factores marcantes de um trabalho que se destaca igualmente pela qualidade dos arranjos. O single Vento sobressai pelo teor imaginativo, a catártica Feminina possibilita a Beatriz uma interpretação mais forte, enquanto Little Skylark oferece o momento de maior harmonia do disco.Globalmente, o novo EP de Beatriz Pessoa consolida o trabalho desenvolvido anteriormente, representando um notável passo em frente na sua carreira.Nota: 4 estrelasPop • Ed. Arruada