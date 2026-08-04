Exposição de Pedro Cabrita Reis em Veneza recebeu 7.800 visitantes em três meses

"XIV Steps", integrada no programa paralelo da Bienal de Veneza, revisita a Via Sacra e inclui 14 pinturas inéditas, em diálogo com a história da pintura europeia.

"Esta temática interessa-me, não necessariamente por motivos de ordem teológica ou religiosa, mas porque é um tema transversal na História da pintura europeia", explicou Pedro Cabrita Reis sobre A Paixão de Cristo

"Esta temática interessa-me, não necessariamente por motivos de ordem teológica ou religiosa, mas porque é um tema transversal na História da pintura europeia", explicou Pedro Cabrita Reis sobre A Paixão de Cristo Duarte Roriz / Jornal de Negócios

A exposição XIV Steps, de Pedro Cabrita Reis, inaugurada em maio paralelamente à 61.ª Bienal de Arte de Veneza, recebeu cerca de 7.800 visitantes nos primeiros três meses, anunciou a assessoria oficial do artista.

A mostra, que revisita a Via Sacra, revela 14 pinturas inéditas em diálogo com a história da pintura europeia, e ficará patente até 22 de novembro no Magazzino del Sale 3, em Veneza, integrada no programa paralelo da Bienal de Veneza.

De acordo com o comunicado divulgado, a afluência de visitantes "confirma a forte adesão do público a um projeto independente do artista português".

A iniciativa é organizada pelo artista em colaboração com a Academia de Belas-Artes de Veneza e a Venice Art Factory, fora da representação oficial portuguesa, que apresenta o projeto "RedSkyFalls", de Alexandre Estrela, com curadoria de Ana Baliza e Ricardo Nicolau, instalada no Palacio Fondaco Marcello, no centro histórico de Veneza.

A exposição "XIV Steps" - uma "visão pessoal" de Cabrita Reis da Paixão de Cristo - é composta por 14 dípticos de grande formato inspirados nas estações da Via Sacra, proposta que o artista define como uma reflexão sobre a história da pintura europeia.

Em entrevista à agência Lusa pouco antes da inauguração, o artista explicou que a escolha da temática da Via Sacra não resultou de uma motivação religiosa, mas do interesse pela tradição pictórica europeia.

"Esta temática interessa-me, não necessariamente por motivos de ordem teológica ou religiosa, mas porque é um tema transversal na História da pintura europeia, e a mim o que me interessa enquanto artista é refletir única e exclusivamente sobre a História da Pintura", afirmou.

Os 14 dípticos executados a óleo, correspondem às estações da Paixão de Cristo, propondo uma leitura contemporânea da Via Sacra enquanto reflexão sobre a violência, a condição humana e a possibilidade de redenção.

A exposição é descrita pelo artista como uma visão contemporânea desta "Paixão", entendida simultaneamente como sofrimento e entrega, e, ao mesmo tempo, como reflexão sobre a condição humana ligada à opressão e necessidade de superação e redenção.

"É uma história de horror e de paixão, de dor, também aqui entendida como uma dádiva que é consubstanciada na morte. Estas pinturas trazem murmúrios de uma história antiga e, através deles, chega-nos um grito contemporâneo de recusa perante a perpetuação da violência e da aniquilação da esperança", considerou o artista nascido em 1956, uma das figuras mais influentes e internacionais da arte contemporânea portuguesa.

Na altura, o artista rejeitou igualmente a ideia de um regresso à pintura: "Não é um regresso à pintura, é uma continuação do que eu sou estruturalmente. Eu sou um pintor que também faz esculturas, e sou na verdade um artista de prática multidisciplinar", disse à Lusa.

Nascido em Lisboa, Pedro Cabrita Reis é uma das figuras mais reconhecidas da arte contemporânea portuguesa, com uma carreira de cinco décadas.

O seu trabalho integra coleções internacionais como a Tate Modern, em Londres, o Centro Pompidou, em Paris, o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madrid, o Museu Tamayo de Arte Contemporânea, na Cidade do México, e a Art Gallery of Ontario, no Canadá.

Esta é a sexta presença do artista em Veneza durante a Bienal, depois de participações oficiais e projetos independentes, entre os quais a representação portuguesa em 2003 e as intervenções "A Remote Whisper", em 2013, e "Field", em 2022.

Em 2024, Pedro Cabrita Reis apresentou em Lisboa a exposição retrospetiva "Atelier", dedicada a cinco décadas de criação artística, reunindo cerca de 1.500 obras e atraindo mais de 17 mil visitantes.