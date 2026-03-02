Estes gatos "inventaram" o seu próprio jogo de basebol e tornaram-se virais na internet

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Se acha que os gatos não gostam de desporto, é porque ainda não viu este vídeo que está a conquistar milhões de visualizações.
Um grupo de gatos decidiu "reinventar" o desporto rei dos Estados Unidos e o resultado está a fazer rir milhões de pessoas online. Um vídeo viral que mostra vários felinos a interagir com uma bola e um bastão improvisado levou muitos internautas a brincar que os animais inventaram o seu próprio jogo de basebol, numa cena que tem tanto de caótico quanto de irresistível.
