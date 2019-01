"Estamos a ver uma mulher a desmoronar-se"

Conversa com Maggie Gyllenhaal à volta da subjetividade da arte e do que pode acontecer quando a sociedade ignora as aspirações artísticas de uma mulher.

Maggie Gyllenhaal é Lisa Spinelli, uma educadora de infância que vive frustrada pelos poemas pouco inspirados que apresenta nas aulas de poesia e pelo marido e filhos adolescentes que não acompanham os seus interesses artísticos. Quando descobre que um dos seus alunos é um génio da poesia, Lisa vai fazer tudo o que puder - nem sempre o que deve - para proteger o seu talento ímpar.



É uma personagem fascinante, que ao mesmo tempo é protagonista e antagonista de A Educadora de Infância (em estreia esta quinta), uma anti-heroína que acabou por ser o tema central da entrevista por telefone com a norte-americana.



Nos Estados Unidos, A Educadora de Infância estreou na Netflix em outubro depois de passar pelos festivais de Sundance e Toronto. Viu o filme em sala? Como reagiu o público à sua personagem?

O filme foi desenhado para fazer o público decidir por si se gosta da Lisa Spinelli, se a compreende, se sente empatia por ela. Ao ver o filme com público, percebi que este vacila: ora a compreende, ora sente repulsa, para a seguir voltar a importar-se com ela, e isto várias vezes ao longo do filme.



Como conseguiram isso?

O filme começa com ela a ser uma ótima pessoa. É calorosa, amigável, uma excelente professora e, ainda assim, é alguém que está em queda. Isto é um filme sobre alguém a desmoronar-se, em parte por não ser ouvida. Ela é profundamente ignorada pela cultura de onde vem e isso acontece por ser mulher, uma mulher artista, e por isso o seu trabalho é olhado com desdém. Sim, ela faz algumas coisas horríveis, ilegais até, mas basicamente estamos a ver alguém a desmoronar-se, por isso a pergunta só pode ser: conseguimos sentir compaixão por ela? Quanto ao filme ser visto na Netflix, devo dizer que já era grande apoiante da plataforma e que me tornei ainda mais depois deste trabalho.



Não era uma crítica à Netflix. É que, sem a experiência de visionamento coletivo, não haveria outra forma de conhecer a reação do público a esta personagem complexa, que não fosse perguntar-lhe.

Algo que me surpreendeu foi as pessoas rirem-se dela. Acontecia muito nos momentos antes de a Lisa ficar emocionalmente vulnerável. Por exemplo, quando o miúdo no palco diz que a grande inspiração daquele poema é a assistente da Lisa [e não a Lisa], toda a gente se ri.



Mas é um momento triste, de ficar com pena dela.

O interessante é que logo a seguir ficamos sozinhos com ela, quando vai chorar para a casa de banho, e, de certa forma, senti que nessa altura as pessoas pensavam: "Estou a perceber, agora o filme diz que ela é patética e que nos podemos rir dela, mas eu não sou assim". E de repente o rumo muda de novo.