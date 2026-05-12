Esta quinta-feira há jantar luso-italiano no W Algarve

Andrea Ciuccio, natural de Nápoles, é o chef executivo do W AlgarveDR
O restaurante Market Kitchen, no hotel W Algarve, recebe esta quinta-feira, 14 de maio, o chef João Magalhães, responsável pelo Tricky’s e Bar Alimentar, em Lisboa, para um jantar a quatro mãos, ao lado do chef anfitrião, o italiano Andrea Ciuccio.
O menu, pensado pelos dois chefs, vai cruzar influências portuguesas e italianas, através de reinterpretações de diferentes receitas tradicionais e abordagens criativas. A experiência começa pela canapés, onde se destacam propostas como o pão do caco servido com molho genovês napolitano, o cannoli recheado com bacalhau cremoso e cebola caramelizada, e as chamuças de polvo alla Luciana. Nos principais, o destaque vai para a barriga de porco alla ischitana.
"A união do talento do nosso chef Andrea Cuccio com a visão criativa de João Magalhães, do Bar Alimentar, traduz-se num encontro de visões culinárias que elevam a cozinha a uma forma de expressão cultural”, diz Andrea Licastro, diretora de marketing do hotel, em comunicado. O jantar será aberto ao público e tem o custo de €70. A harmonização vínica fica a cargo da Arvard Wines.