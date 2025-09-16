O seu pet fica stressado sempre que chega a hora de ir ao veterinário? Então este artigo é para si. Perceba como ajudá-lo a acalmar-se

Como pode preparar o seu animal para uma visita ao veterinário sem stress?

Como pode preparar o seu animal para uma visita ao veterinário sem stress?

Ir ao veterinário é fundamental para a saúde dos nossos companheiros de quatro patas. Mas, sejamos honestos. Para muitos cães, gatos e até animais exóticos, essa experiência pode ser tudo menos agradável. Entre transportes, cheiros desconhecidos, outros animais na sala de espera e serem tocados por estranhos, é muito comum detetar alguns sinais de stress e ansiedade. A boa notícia? Há várias formas de tornar este momento muito mais tranquilo, tanto para o animal como para o tutor.

Leia o artigo na íntegra no site da Pets and Company