EDP Cool Jazz: A aula de história de The Roots

Tudo parecia impecavelmente funcional na inauguração desta edição do EDP Cool Jazz. O recinto reluzia com os tons de verde do parque e luzes decorativas, as filas fluiam com facilidade e o som que já se ouvia das colunas do palco principal anunciava uma imaculada noite de espetáculos, quando uma série de falhas de som obrigou os HMB, ato de abertura antes da grande atração da noite, abandonar o palco sem sequer chegar ao fim da primeira canção. Poderia ter sido um início trágico para um festival que já criou raízes no panorama nacional, mas foi justamente esta falha inicial que fez do triunfo de The Roots um acontecimento tão digno de nota.

É claro que não haverá consolação possível para quem tenha pago a entrada com vista ao concerto de abertura, do qual não se viu mais do que os primeiros dois ou três minutos de "Feeling" - o descontentamento foi visível, e alguns assobios e vaias soaram pelo Hipódromo Manuel Possolo quando se percebeu que a terceira vez que os HMB deixaram o palco havia sido a última. Não era, ainda assim, pelos portugueses que estava lá a vasta maioria, algo que não tardou em notar-se com o anúncio do fim dos problemas técnicos e eventual começo do ato principal com um atraso, apesar de tudo, compreensível.

Era indispensável, afinal, que não houvesse imprevistos indesejados para The Roots, mesmo que poucos antecipassem que a sua rara aparição em Portugal corresse tão bem. Tecnicamente, tudo parecia no sítio: o som estava calibrado e a aparelhagem não pregou, desta feita, nenhuma partida. Mas tudo isso está muito para lá do ponto essencial, porque The Roots não são apenas uma exemplar banda ao vivo, repleta de dinâmica, virtuosismo e emoção - são ainda uma aposta ganha para qualquer fã da rica e diversificada tradição do hip-hop americano.

O grupo liderado pelos ritmos de Questlove e rimas de Black Thought não é, apesar de tudo, apenas responsável por alguns dos discos formadores do género nos anos 90 e 2000 - entre os quais se destaca Things Fall Apart (1999), o mais tocado desta noite - mas também, como testemunha o seu trabalho a tempo inteiro com Jimmy Fallon, exímio intérprete de material alheio. Daí que, a meio do seu espetáculo repleto de energia e dinâmica, se tenham lançado numa espécie de medley das diversas fases do hip-hop americano, de Wu-Tang Clan a Lil Nas X (Old Town Road foi uma aparição inesperada), passando por Cypress Hill, A Tribe Called Quest ou Lil Wayne – uma aula de História do género, por assim dizer.